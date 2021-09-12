محافظ أربيل بعد الهجوم على المطار: العدو أفلس في الوصول لأهدافه

علق محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان، أوميد خوشناو على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال أوميد خوشناو محافظ أربيل إن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

وأضاف:"أربيل لا تهتز وتبقى قوية. من يريد أن يجرب نفسه أمام شموخ أربيل سينكسر شموخه".

وتابع:"انتظروا إعلان جهاز مكافحة الإرهاب لبث أخبار إفلاس الأعداء".

وأكد أن محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

واستهدف هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق في بيان مقتضب إن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم بالطائرات المسيرة على مطار أربيل، وإطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية.