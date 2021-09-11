العراق.. انفجارات قوية قرب مطار أربيل

أكدت وسائل إعلام عراقية سماع دوي انفجارات قوية قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجارات في محيط مطار أربيل كبيرة، ولم تعرف طبيعتها.

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات في أربيل، فيما أطلقت القنصلية الأمريكية صفارات الإنذار.

وأشار نشطاء في العراق إلى أن قصف صاروخي استهدف المنطقة الواقعة بين مطار أربيل والقنصلية الأمريكية.

فيما قالت مصادر إن 3 صواريخ استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربيل شمال العراق.

في وقت سابق، قتل 3 عناصر من قوات الشرطة الاتحادية في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على قوات الشرطة في كركوك شمالي العراق.

وقالت شبكة "رووداو" إن "مسلحي داعش شنوا هجوماً على قوات الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن استشهاد 3 عناصر في صفوف قوات الشرطة الاتحادية".

واستهدف مسلحو تنظيم داعش نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية شبيجة جنوب داقوق واطلقوا الرصاص على قوات اللواء 20 التابع للفرقة 5 للشرطة الاتحادية.

وأوضح مصدر أن مسلحي داعش قاموا باستهداف عناصر الشرطة بالقناصات، مشيراً إلى استشهاد عنصرين من الشرطة على الفور فيما استشهد العنصر الثالث بعد نقله إلى المستشفى.