عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اللجنة الأمنية للانتخابات تباشر الخطة الميدانية بكل المحافظات

العراق
العراق

افادت خلية الاعلام الأمني العراقية ، اليوم السبت، بأن اللجنة الامنية العليا للانتخابات باشرت بالخطة الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات.

وذكر خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب أن اللجنة  الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات.

txt

العراق.. الأمن يحبط هجوم إرهابى لداعش

txt

العراق : انطلاق عملية "ثأر الأبطال" لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قالت، أنها تقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر القادم.

ذكرت مفوضية الانتخابات - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد"، حيث أكد أن العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب شعبية عبّر عنها محتجون في أكثر من محافظة عراقية".

وأشار خلف، إلى أن تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية، موضحا أن المفوضية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحضير ليوم الانتخابات.

من جانبهما، أكد ممثلا دولتي السويد والنرويج، دعم بلديهما لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لافتين إلى أن البلدين بصدد إرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف.

العراق انتخابات مجلس النواب خلية الإعلام الأمني مفوضية الانتخابات العليا للانتخابات

موضوعات متعلقة

العراق.. مصطفي الكاظمي يزور طهران الأحد المقبل

العراق.. قرار عاجل بشأن سفر العراقيين إلى لبنان

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ملكة بريطانيا تبعث برسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

اليوم.. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

تفقد الرئيس السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ