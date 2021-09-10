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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق : انطلاق عملية "ثأر الأبطال" لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

العراق
العراق

 أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ، اليوم الجمعة، انطلاق عملية (ثأر الأبطال) ، والتي تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة أمنيآ بمشاركة (٤) ألوية من الحشد إضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة.


وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قواتنا فجر اليوم قامت بعملية كبيرة تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالمؤثرة أمنيًا وتتخذها عصابات داعش الإرهابية كملاذ آمن لها".


وأضاف أن العملية جاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو في عدد من تلك المناطق وثأرا لشهداء حرس الحدود الأبطال الذين استهدفوا قبل أيام.
 

العراق ثأر الأبطال الشريط الحدودي سوريا الأنبار للحشد الشعبي العراقي

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