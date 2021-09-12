كريم حسن شحاتة: جنش ينضم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن محمود عبد الرحيم، جنش حارس الزمالك وقع على عقود انتقاله إلى نادى فيوتشر بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

وقال كريم حسن شحاتة عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية إن جنش سيحصل خلال مدة الإعارة على 6 ملايين جنيه، وكان يحصل في الزمالك على 7 مليون ونصف سنويا.

مفاوضات الاتحاد مع جنش

يذكر أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أكد أنه تواصل مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: “تحدثت مع جنش حارس مرمى الزمالك ووكيله للانضمام للاتحاد السكندري ونعلم أن فاركو وفيوتشر لديهما اهتمام بضم اللاعب وهما متفوقان علينا في الماليات ولكن جنش إسكندراني ومهتمون بضمه”.

الزمالك يحسم قراره بشأن مصير جنش

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسؤولي النادي، لموقف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.



وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش أول أمس تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.



واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.

فيما كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمي الفريق حتى الآن.

وقال حسين لبيب، خلال تصريحات تليفزيونية: جنش لا يشارك في التدريبات الجماعية بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لافتا إلى أنه عقد جلسة مع جنش و كارتيرون منذ يومين، والفرنسي قال إنه لم يسمح له حتى الآن بالعودة للتدريبات مرة أخرى.

وأكمل: أكدت لكارتيرون أن جنش هو أحد قائدي الزمالك ويعشق النادي ونبذل قصارى جهدنا لتقرب وجهات النظر بين الاثنين وجنش أكد أنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين النادي على الإطلاق، وأنه تحت أمر النادي في أي وقت.