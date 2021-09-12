عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم حسن شحاتة: جنش ينضم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

جنش
جنش

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن محمود عبد الرحيم، جنش حارس الزمالك  وقع على عقود انتقاله إلى نادى فيوتشر بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

 

وقال كريم حسن شحاتة عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية إن جنش سيحصل خلال مدة الإعارة على 6 ملايين جنيه، وكان يحصل في الزمالك على 7 مليون ونصف سنويا.

 

مفاوضات الاتحاد مع جنش 

 

يذكر أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أكد أنه تواصل مع  محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر.

 

وقال محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: “تحدثت مع جنش حارس مرمى الزمالك ووكيله للانضمام للاتحاد السكندري ونعلم أن فاركو وفيوتشر لديهما اهتمام بضم اللاعب وهما متفوقان علينا في الماليات ولكن جنش إسكندراني ومهتمون بضمه”.

 

الزمالك يحسم قراره بشأن مصير جنش

 

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسؤولي النادي، لموقف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.


وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش أول أمس تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.


واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.

 

فيما كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمي الفريق حتى الآن.

 

وقال حسين لبيب، خلال تصريحات تليفزيونية: جنش لا يشارك في التدريبات الجماعية بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لافتا إلى أنه عقد جلسة مع جنش و كارتيرون منذ يومين، والفرنسي قال إنه لم يسمح له حتى الآن بالعودة للتدريبات مرة أخرى.

 

وأكمل: أكدت لكارتيرون أن جنش هو أحد قائدي الزمالك ويعشق النادي ونبذل قصارى جهدنا لتقرب وجهات النظر بين الاثنين وجنش أكد أنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين النادي على الإطلاق، وأنه تحت أمر النادي في أي وقت.

 

جنش كريم شحاتة فيوتشر الاتحاد السكندري فاركو حسين لبيب كارتيرون

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| إغراءات الخليج تطارد أشرف بن شرقي .. رحيل جنش.. 7 آلاف مُشجع في مباراة برشلونة والأبيض في كأس العالم

الزمالك يحسم قراره بشأن مصير جنش

ترشيحاتنا

منى ذو الفقار: مصر تُلزم نفسها أمام العالم أجمع بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

آيات حرق الجن العاشق للرجال والنساء

اقتصاد الإمارات| هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة تشارك في معرض "الخمسة الكبار"

بطل العالم في الكيك بوكسينج عن مباراته مع البطل الروسي: ورايا 100 مليون مصري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

كريم حسن شحاتة: جنش ينضم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق .. تعرف على التفاصيل

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ