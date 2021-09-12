القاهرة تسجل 34 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة اليوم الأحد 12- 9 - 2021 في مصر.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى :

القاهرة العظمى 34 والصغرى 23

والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

ومطروح العظمى 29 والصغرى 24

وسوهاج العظمى 35 والصغرى 26

وقنا العظمى 36 والصغرى 27

وأسوان العظمى 37 والصغرى 27

الدقهلية العظمى 33 والصغرى 24

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28