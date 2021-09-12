بطاقة ١٢ سريرا.. شاهد محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى ، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، والتي تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي .



وأكد محافظ الجيزة ، أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقري التابعه لها بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين مشيرا ان القسم يضم ١٢ سرير عناية مركزة مجهز و عدد ١١ جهاز مونيتور وجهاز رسم قلب متنقل وغرفتين مجهزين علي أعلي مستوي تضم كلا منهم ٥ أسره مجهزة بالإضافة إلي غرف عزل و تمريض .



وعقب الافتتاح حرص المحافظ ، علي الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفي أوسيم المركزي، مؤكدا علي ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.



وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا لمواجهة جائحه كورونا .



رافق المحافظ ، خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق .

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