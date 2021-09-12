عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطاقة ١٢ سريرا.. شاهد محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى ، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل  مع جائحة كورونا، والتي تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي . 


وأكد محافظ الجيزة ، أن القسم  يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقري التابعه لها بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين مشيرا ان القسم  يضم  ١٢ سرير عناية مركزة مجهز و عدد ١١ جهاز مونيتور وجهاز رسم قلب متنقل وغرفتين مجهزين علي أعلي مستوي تضم كلا منهم ٥ أسره مجهزة بالإضافة إلي غرف عزل و تمريض . 


وعقب الافتتاح حرص المحافظ ، علي الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفي أوسيم المركزي، مؤكدا علي ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.


وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا لمواجهة جائحه كورونا . 


رافق المحافظ ، خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق .

WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.13 PM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.13 PM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.14 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.14 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.14 PM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.14 PM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.15 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.15 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.15 PM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 12.43.15 PM
مستشفى أوسيم المركزى محافظ الجيزة قسم العناية المركزة دعم المنظومة الصحية مديرية الطرق مديرية الشئون الصحية اخبار الجيزة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد عملية نقل بائعي السويقة القديمة لإقامة سوق حضاري بالعياط ..شاهد

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع بحي جنوب وبولاق الدكرور

ترشيحاتنا

آبي أحمد يظهر بالبدلة العسكرية وسط القوات الإثيوبية.. صور

انفوجراف.. أثر تطوير وإحلال الطرق والكباري بالقاهرة

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية

وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفى عبده للحبس والغرامة

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

صور الأقمار الصناعية.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال طقس اليوم وغدا

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

إعانة 20% شهريا.. تعرف على شروط استحقاق زيادة معاش العجز بقانون التأمينات والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ