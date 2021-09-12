الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام سامبدوريا

سقط فريق إنتر ميلان، في فخ التعادل 2 - 2، مع مضيفه سامبدوريا، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح إنتر ميلان التسجيل عن طريق فيديريكو ديماركو، في الدقيقة 18، من عمر المباراة.

وأدرك فريق سامبدوريا التعادل، عن طريق مايا يوشيدا، في الدقيقة 33.

وضع لاوتارو مارتينيز فريق إنتر ميلان في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأفاعي بهدفين مقابل هدف.

بدأ سامبدوريا الشوط الثاني، ضاغطا، واستطاع أن يدرك التعادل للمرة الثانية، في الدقيقة 47، ليقتنص سامبدوريا، نقطة ثمينة من إنتر ميلان “بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي”.

إحصائيات المباراة:

سامبدوريا كان الأفضل خلال المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 52 %، وسدد 14 تسديدة، منهم 3 على المرمى.

في المقابل، سدد إنتر ميلان 7 تسديدات طوال اللقاء، منهم على المرمى أيضا.

ترتيب إنتر ميلان وسامبدوريا:

بهذه النتيجة يصعد إنتر ميلان إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، بينما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الـ 13