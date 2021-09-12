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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد دعوي تعرضها للتحرش.. "آبل" تقيل مديرة البرنامج الهندسي الأول

شعار آبل
شعار آبل

أقالت شركة آبل Apple، مديرة البرنامج الهندسي الأول أشلي جوفيك Ashley Gjøvik، بدعوى انتهاك قواعد الشركة ضد تسريب معلومات سرية.

 

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، تزعم شركة آبل أن “جوفيك” كانت تقوم على مدار أشهر بنشر تغريدات علانية تدعى فيها تعرضها لمشكلات خلال العمل بالشركة من بينها التحرش وأن مكان العمل يفتقر إلى المراقبة والسلامة داخل مقر الشركة.

 

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أشلي تتلقى تهديدا بالانتقام

وتقول مديرة البرنامج الهندسي الأول أشلى، في تغريدة لها شاركتها على تويتر في شهر أغسطس المنصرم: “عندما بدأت في إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة في مكان العمل في  شهر مارس، واجهت على الفور تهديدا بالانتقام والترهيب، وبدأت في إعداد نفسي لحدوث شيء كهذا بالضبط”، وأضافت: “أشعر بخيبة أمل لأن الشركة التي أحببتها منذ أن كنت طفلة صغيرة ستعامل موظفيها بهذه الطريقة”.

وكانت جوفيك أثارت بعض المخاوف من أن مكتبها الذي يقع في مبنى شركة آبل ذو موقع ممتاز، ولكن لا يوجد إشراف كافي فيما يتعلق بالتلوث والنفايات.

 

وتقول أيضا إنها واجهت مضايقات وتنمر من مديرها وبعض أعضاء فريقها، في الآونة الأخيرة، كما بدأت في إثارة مخاوف الخصوصية المتعلقة بسياسات آبل حول كيفية البحث في هواتف عمل موظفيها من أجل مراقبتها.

 

وفي أوائل أغسطس الماضي، قامت آبل بمنحها إجازة إدارية، حتى تتمكن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية من إجراء تحقيقات داخلية في بعض هذه المشكلات التي أشارت إليها أشلي، وهو موضع تقول إنها طلبته كملاذ أخير.

 

ولكن بعد أيام تواصل أحد أعضاء فريق علاقات الموظفين في آبل مع Gjøvik ، وأخبرها أن الشركة وجهت إليها تهمة تسريب المعلومات الحساسة، قائلا: “إن الشركة كانت تبحث في مسألة ملكية فكرية حساسة وأرادت التحدث إليها في غضون ساعة والامتثال للتحقيق”.

 

ولكن جوفيك طلبت إجراء التحقيق كتابيا، لأنها تريد الاحتفاظ بجميع المحادثات كتابية، وأشارت إلى أنها كانت تحيل المراسلات إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل NLRB، وهو وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، حيث رفعت أشلي دعوى قضائية ضد آبل مؤخرا.

 

وردت ممثلة علاقات الموظفين قائلة إنها اختارت عدم المشاركة في المناقشة، وسوف يمضون قدما بالمعلومات التي لديهم ولكن نظرا لخطورة هذه الادعاءات، يعلقون وصول أشلي إلى أنظمة عمل آبل.

 

وبعد ساعات قليلة، تلقت “أشلي جوفيك” رسالة بريد إلكتروني تفيد بإنهاء عملها في شركة آبل، وسيصبح ساري المفعول اعتبارا من الغد.

 

ووفقا لـ "the verge"، عندما طلب من آبل التعليق على هذه المسألة، قال "جوش روزنستوك"، المتحدث باسم الشركة: "نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا، ونتعامل مع جميع المخاوف على محمل الجد، واحتراما لخصوصية الأفراد، لن نناقش مسائل تتعلق بالموظفين".

آبل Apple تحرش معلومات سرية أشلي جوفيك شركة ابل

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