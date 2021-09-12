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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وفرى فلوسك .. أسهل وصفة لتقشير بشرتك

بشرة
بشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن مشكلة حب الشباب منتشرة للغاية بين الشباب وليست مقتصرة على سن المراهقة، ولكن يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية والسيدات ، وتناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب هذه الأزمة ، لافتة إلى أن البشرة فى عمر مبكر من العمر تحتوى على الكولاجين، والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ، ويحدث نقص فى المعادن ، الفيتامينات .


وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن التهاب الحبوب يتطلب استخدام مضاد حيوية للالتهابات بالتزامن مع كريم بينكى للحصول على نضارة وتقشير البشرة.


ولفتت إلى أن شركة ميرتى طرحت 5  أنواع من الصابون الطبى يعمل على  ترطيب عالى لاحتوائها على زيت زيتون ، زبدة الشيا وذلك لكافة أنواع البشرة وعلاج التصبغات ، موضحة أن كريم بينكي يفتح البشرة من خلال احتوائه على مستخلص عرق السوس، ويمنع من اكسدة البشرة من خلال مستخلص الشاي الأخضر.


وذكرت  دينا أبو السعود ، في تصريحات سابقة ، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لكافة أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

 

وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

 

بشرة تقشير البشرة وزارة الصحة خبيرة تجميل حب الشباب

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