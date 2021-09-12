عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. غرفة الشرقية تنظم برنامج "تمويل مشاريع الامتياز التجاري"

الأمتياز التجاري
الأمتياز التجاري

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال اليوم برنامج حوار الرواد تحت عنوان "تمويل مشاريع الامتياز التجاري"، استضافت خلاله مسؤولين من الهيئة العامة للمنشآت "منشآت" وبنك التنمية الاجتماعية.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أوضح المستشار في "منشآت" وليد آل حميد أن أبرز مهام مركز الامتياز التجاري وضْع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضْع الحلول المناسبة لها، وإعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعيه الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم الذي يأخذ عدة مسارات، منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي.

أسعار الذهب في مصر اليوم 12-9-2021

خط الغاز العربي.. من مصر إلى المشرق العربي وأوروبا


وأكد حرص الهيئة من خلال مركز الامتياز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاقها محلياً لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب الامتياز.


وبيّن آل حميد أن معدلات النمو في العلامات التجارية شهدت زيادات ملحوظة خلال المدة (2016 ـ 2020) بمعدل 73% بلغت في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و 380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة اجنبية)، لافتاً إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربع المذكورة، استقطبتها قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه بنسب (35%، و53%، و12%) على الترتيب.


من جهته نوه أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية بأن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذو قيمة مضافة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال حلول ومنتجات تمويلية، إضافة إلى خدمات غير مالية.


وأشار إلى أن البنك يقدم منتجاً تمويلاً لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط أن لا تقل عن 50% من مبلغ التمويل، وذلك بهدف تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والإسهام في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.

السعودية اقتصاد السعودية السوق السعودي معدلات النمو شباب الأعمال اقتصاد السعودى مجلس شباب الأعمال

ترشيحاتنا

التأمينات الاجتماعية: القانون وضع آلية إلزامية بزيادة المعاشات كل عام.. فيديو

محمد صلاح ينافس وفيرنانديز في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف زيادة صادرات القطاع للقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة

التضامن: حل الجمعيات الأهلية بعد11 يناير المقبل في هذه الحالة.. فيديو

أشياء جنونية..أول تعليق من كلوب على تألق محمد صلاح ودخول نادي المئة

والدة طفلة طلخا تكشف تفاصيل اعتداء محفظ القرآن على ابنتها جنسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس لجنة مكافحة كورونا: رئة الإعلامي وائل الإبراشي تتعافى.. وسيعود للشاشة قريبا

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

القبض على المتورط بـ خطف وتعذيب عمال مصريين في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ