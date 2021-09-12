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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم 12-9-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، بعد ان هبط بمتوسط 7 جنيهات أمس .

سعر جرام الذهب عيار 18 

وبحسب موقع إيجيبت جولد المتخصص في أسعار الذهب في مصر وبعض الدول العربية، فقد سجل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 673 جنيها .

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سعر الذهب اليوم 

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 785 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 897 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 523 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.143 ألف جنيه. 

سعر الذهب عالمياً 

تتجه أسعار الذهب عالميا إلى تسجيل خسائر ملحوظة لأول مرة منذ شهر كامل، حيث انخفضت أسعار الذهب على أساس أسبوعي وتتجه للاستقرار قرب مستوى 1800 دولار للأوقية، بعدما كانت قد ارتفعت قرب 1830 دولار للأوقية بالأسبوع الماضي، مستفيدة من سلبية بيانات التوظيف الأمريكية.

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في مستهل تداولات الأسبوع الحالي وتزامن هذا الانخفاض مع قوة الدولار الأمريكي بشكل واضح، حيث استفاد الدولار الأمريكي بقوة من تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن خلال التداولات بسبب ضعف شهية المخاطرة بالأسواق وبخاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أوضاع وباء كورونا عالميا، حيث أبدى مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ، مايك رايان، قلقه حيال الأوضاع الوبائية لفيروس كورونا عالميا بالوقت الراهن، مضيفا بأن العالم يعود إلى حالة لا يريد أن يكون فيها.

سعر الذهب اليوم في الكويت 

سجل سعر  جرام الذهب عيار 24 نحو 18.08 دينار
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  15.82 دينار
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو13.56 دينار
وسجل جرام الذهب عيار 14  نحو  10.54 دينار
وسجل الجنيه الذهب نحو 126.58 دينار


ويُضاف إلى سعر جرام الذهب في الكويت تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، ومن  منتج لآخر.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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