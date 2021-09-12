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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 12- 9- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت  اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، بعد ان هبط بمتوسط 7 جنيهات أمس .


وبحسب موقع إيجيبت جولد ، سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 673 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 785 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 897 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 523 جنيها .

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.143 ألف جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

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