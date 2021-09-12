5 فوائد لتناول قشور البطاطس تعرفى عليها

قد لا يعرف كثيرين أن هناك فوائد صحية لتناول قشر البطاطس، فهي تعالج الجروح وأمراض القلب والسكري وغيرها من الأمراض، ونقدم إليك أبرز فوائد تناول قشور البطاطس وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1. جيد لصحة القلب

وفقًا لدراسة ، فإن قشر البطاطس له نشاط قوي في إزالة الجذور أو نشاط مضاد للأكسدة بسبب وجود مركبي الفينولين وحمض الجاليك. وقد تساعد هذه المركبات في الحفاظ على صحة القلب عن طريق تقليل الأضرار التي تلحق بالقلب بسبب الجذور الحرة.

2. خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات

يحتوي قشر البطاطس على مركبات قوية مضادة للميكروبات ضد مجموعة من الالتهابات البكتيرية والفطرية. ويرجع ذلك إلى وجود مركبات التربين والفلافونويد العضوية في القشرة، وعند الاستهلاك ، قد يساعد في منع العدوى والحفاظ على صحة الشخص.

3 . يساعد على التئام الجروح

تشير الدراسات إلى أن قشر البطاطس يعمل كمعالج طبيعي للجروح وقد يساعد في التئام الجروح ويمنع نمو البكتيريا في منطقة الجلد المصابة، لديه القدرة على تحفيز التئام الجلد من خلال تعزيز نمو الخلايا وتوفير قوة شد للجلد المصاب.

4. له خصائص مضادة للفيروسات

لا يحتوي قشر البطاطس على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات فحسب ، بل يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات ضد الفيروسات المعوية.

5. يمنع فقر الدم

وفقًا لدراسة ، فإن البطاطس المخبوزة فى الميكرويف مع قشرتها توفر أقصى قدر من الحديد للجسم فيعد الحديد عنصر مهم في الحفاظ على إنتاج وإمداد خلايا الدم الحمراء في الجسم ، فإن استهلاك قشر البطاطس يمكن أن يساعد في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة مثل فقر الدم.

6. يساعد على إنقاص الوزن

قشر البطاطس غذاء أساسي منخفض الدهون وعالي الطاقة ومليء بوفرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف الغذائية.

هذه العناصر الغذائية الموجودة في قشر البطاطس تضيفها إلى قائمة النظام الغذائي المعروف بالتحكم في الوزن. يساعدك استهلاك أطباق قشر البطاطس على البقاء نشيطًا لفترة أطول ، وكذلك الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة.