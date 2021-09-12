تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. عودة مارسيلو ومودريتش

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.



تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – مارسيلو – إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – رودريجو - ماريانو دياز

ويلعب ريال مدريد مواجهة الليلة بقيادة مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن كل من: فالنسيا، إشبيلية، برشلونة، أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، الذين يمتلكون نفس عدد النقاط.

ووحصد ريال مدريد 7 نقاط في الليجا هذا الموسم، حيث اكتسح ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع ليفانتى 3-3 في الجولة الثانية، قبل أن يخطف فوزا صعبا من مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بعد نهاية مرحلة الإصلاحات التي شهدها في الفترة الماضية، منذ 1 مارس 2020، وتحديدا بعد 560 يوماً من عدم استضافة المباريات.