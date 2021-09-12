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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النساء تسيطرن.. مهرجان فينيسيا ينتصر لصانعات السينما

النساء المكرمات في
النساء المكرمات في فينيسيا

أسدل الستار أمس على النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد 11 يوما من الفعاليات الثرية وعروض الأفلام الكبرى التي ينتظرها مستقبلا باهرا في موسم الجوائز هذا العام. 

سيطرت النساء على قائمة جوائز مهرجان فينيسيا لهذا العام، ومنحت 4 نجمات أعلى التكريمات من قبل لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية، إلى جانب تكريمات مهمة في باقي الفروع. 

بينيلوبي كروز 

بينيلوبي كروز 

احتفى مهرجان فينيسيا هذا العام بالممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، التي نالت جائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Parallel Mothers الذي عرض في حفل الافتتاح ولاقى ترحابا واستقبالا مميزا من قبل الجمهور. 

وأهدت بيبلوبي كروز الجائزة إلى ابنتها ووالدتها وحماتها اللاتي تعتبرهن مثال على الأمهات اللاتي يقدمن التضحية والنصيحة لأبنائهم، فيما أهداها الجمهور تحية خاصة عقب تسلم الجائزة.

يعد فيلم Parallel Mothers هو التعاون السابع بين ألمودوفار وكروز، وتلعب الممثلة الإسبانية شخصية جانيس مصورة أزياء ناجحة تتعامل مع معضلة تاريخية بعد أن أصبحت أما، ويشمل الفيلم حبكة درامية قوية لاقت آراءً إيجابية من جمهور المهرجان. 

ماجي جيلينهال

ماجي جيلينهال 

فازت الممثلة والمخرجة ماجي جيلينهال بجائزة أفضل سيناريو الممثلة عن فيلمها The Lost Daughter.

يعتبر فيلم The Lost Daughter هو التجربة الإخراجية الأولى للممثلة ماجي جيلينهال، ويشارك في بطولته كل من داكوتا جونسون، وأوليفيا كولمان، باول ميسكال، جيسي باكلي. 

وتدور أحداث The Lost Daughter حول أستاذة جامعية تواجه ماضيها بعد لقاء مثير مع امرأة وابنتها الصغيرة أثناء إجازتها في إيطاليا، ما يعيد إليها ذكريات أمومتها المبكرة.

جين كامبيون 

جين كامبيون 

كعادتها فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة الأسد الذهبي عن فيلم The Power of the Dog الذي استقبله جمهور فينيسيا بترحاب كبير ومتوقع له مستقبل كبير في الموسم الحالي. 

وقف جمهور مهرجان فينيسيا لمدة 4 دقائق يحيون أبطال وصناع فيلم The Power Of The Dog ومن أبرزهم البطل بيندكت كامبرباتش والمؤلفة والمخرجة جين كامبيون.

تدور أحداث فيلم The Power of the Dog عام 1925 في تلال مونتانا المنعزلة وهو دراما عائلية تشمل بعض التفاصيل الرومانسية والعلاقات الحميمة، ويشارك في بطولته جيسي بليمونز.

أودري ديوان 

أودري ديوان 

منحت جائزة الأسد الذهبي للمخرجة الفرنسية أودري ديوان عن فيلم Happening، التي غمرها البكاء لمدة طويلة على المسرح عقب تسلم التكريم الذي لم يكن متوقعا لها. 

تدور أحداث فيلم أودري ديوان حول قصة دراما عن الإجهاض غير القانوني في فرنسا في الستينات، وقالت مخرجته إنه صنعته من قلب المعاناة وهي تشعر بالغضب يتملكها. 

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