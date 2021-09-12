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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري جراحة أطفال: الأفضل معالجة الشفة الأرنبية في هذا التوقيت.. فيديو

الدكتور أحمد الشامي
الدكتور أحمد الشامي

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه يتم اكتشاف الشفة الأرنبية أثناء الحمل، معقبا: "يتم عمل سونار أنثاء الحمل والطبيب المعالج يحدد إذا كان الجنين مصابا بالشفة الأرنبية أم لا".


وأضاف "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "الأفضل معالجة الشفة الأرنبية مبكرا.. ويمكن أن يتم عمل العملية قبل مرور 6 أشهر".

 

وأشار: "البعض يقول أنه يجب معالجة الشفة الأرنبية عندما يصل وزن الطفل 8 كيلو أو بعد مرور 6 أشهر فهذا غير صحيح",


وأوضح: "الأم تصاب بحالة من الاكتئاب والحزن بشكل غير عادي عند علمها أن الجنين مصاب بالشفة الأرنبية"، لافتا: "في البلدان المتقدمة يتم عمل بروتوكول علاجي معين لهذه الحالات".

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