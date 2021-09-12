طارق علام يقدم واجب العزاء في الراحل محمود العربي.. صور

قدم الإعلامى طارق علام، واجب العزاء، لأبناء رجل الأعمال الراحل محمود العربي، وذلك داخل مصنع "توشيبا العربي" على طريق الإسكندرية الزراعي.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، علي حضور عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي، داخل مصنع "توشيبا العربي" بطريق اسكندرية الصحراوي.

وكان من ضمن الحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والاعلامي مصطفي بكري، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة.

كما حضر محافظا القليوبية والمنوفية، واللاعب محمد زيدان، والفنان أحمد عبد الرحمن، والشيخ ياسين التهامي، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

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