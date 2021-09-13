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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد الجزر للرضع

صدى البلد

 

فوائد الجزر للرضع للجزر فوائد عديدة للأطفال الرضع، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي لها تأثير كبير على صحة طفلك.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الجزر للرضع.
 

إليكِ بعض هذه الفوائد:

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم لفيتامين"أ"، والذي بدوره يساهم في نمو الشبكية والقرنية عند الأطفال الرضع، ما يحسن من الرؤية ويحميهم من العمى الليلي.

تقوية المناعة:
حيث تقوم البيتا كاروتين التي يحتوي عليها الجزر بكمية كبيرة، وكذلك بقية الفيتامينات والمعادن، برفع مناعة طفلك الرضيع.

تحسين الهضم: 
الجزر سهل الهضم ولا يسبب مشاكل للأطفال الرضع، كما أنه يساهم في إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يحسن من هضم الأطعمة الأخرى، كما أنه يساعد على علاج الحموضة عند الأطفال الرضع.

ملين طبيعي:
يحتوي الجزر على كمية كبيرة من الألياف، تقوم هذه الألياف بامتصاص الماء، ما يسهل عملية التبرز عند الأطفال المصابين بالإمساك.

علاج مساعد في حالات الإسهال:
يحتوي الجزر على كمية كبيرة من الماء، ولذلك إعطاء الطفل الرضيع المصاب بالإسهال الجزر قد يساهم في الوقاية من الجفاف، كما أنه قد يساعد على التقليل من عدد مرات تبرز الطفل، الجزر في هذه الحالة هو علاج مساعد يُعطى مع العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب.

مصدر للفيتامينات والمعادن: 
يحتوي الجزر على فيتامين "أ" وفيتامين "ج" وفيتامين "ب"، كما يحتوي على الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد، فهو مصدر هائل لكل هذه الفيتامينات والمعادن. هذه بعض فوائد الجزر للرضع، يمكنكِ معرفة طرق تقديمه وتجهيزه لطفلك في السطور القادمة

وصفات من الجزر للطفل الرضيع يمكنكِ تقديم الجزر لطفلك الرضيع بعدة طرق، إليكِ بعضها:

الجزر المسلوق المهروس..
المكونات: جزرة متوسطة الحجم طريقة
التحضير: اغسلي الجزر جيدًا وقشريه. ضعي الجزر في إناء على النار مع بعض من الماء، واتركيه يغلي إلى أن يستوي الجزر تمامًا. اهرسي الجزر جيدًا وقديمه لطفلك.
يمكنك استبدال السلق بالتسوية على البخار.

وصفة الجزر بصدر الدجاج..
المكونات: قطعة صغيرة من الفراخ المسلوقة نحو 28 جرام. 
جزرة مسلوقة ومهروسة.
نصف تفاحة مسلوقة ومهروسة.

طريقة التحضير:
أضيفي كل المكونات وقدميها لطفلك الرضيع، يقدم هذا الخليط بعد تقديم كل مكون منفردًا، والتأكد من سلامة الطفل من الحساسية تجاه كل مكونات الخليط.

كرات الجزر باللحم..
عند وصول طفلك الرضيع إلى العمر الذي يمكنه أن يمسك الطعام بمفرده ويتناوله، يمكنكِ تقديم هذه الوصفة.

المكونات: معلقتين كبيرتين من اللحم المفروم جزرة متوسطة الحجم
طريقة التحضير: 
اطهي اللحم المفروم جيدًا. اسلقي الجزرة واهرسيها.

أضيفي اللحمة المفرومة المطهاة جيدًا بدون ملح إلى الجزر المسلوق والمهروس. كوري الخليط وأدخليه الفرن إلى أن يتماسك ثم قدميه لطفلك.

وصفة الجزر بالقرع المكونات: 
قطعة قرع صغيرة. 
جزرة صغيرة.
نصف تفاحة.

طريقة التحضير:
اسلقي كل المكونات جيدًا واهرسيها واخلطيها معًا. 
يمكنك إضافة الكاري ليضيف نكهة. قدمي الخليط لطفلك الرضيع.

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