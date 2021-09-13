عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل خلال 5 أيام.. مدير العلاج الجينى : حقنة الضمور العضلى يتم تجهيزها وفقا لكل حالة

محمود بشير مدير العلاج
محمود بشير مدير العلاج الجينى بمصر

قال محمود بشير مدير العلاج الجينى بمصر، إن الحقنة الخاصة بمرضى الضمور العضلى تأخذ 5 أيام فقط حتى تصل لمصر ويتم حقن الطفل المريض بها .

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون غي”، أن  كل حقنة لمريض الضمور العضلى يتم تجهزيها على حسب حالة المريض، منوها بأن العلاج يوقف التدهور ويحسن الأعراض ولا يوفر الشفاء الكامل.


وأكمل: أكبر فائدة تعود للمريض هو علاج المريض بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن العلاج الجيني يحقق تقدما ونجاحا واضحا في الحالة خلال الـ6 أشهر الأولى.


وفي سياق متصل: كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي.
 

وقالت "هالة زايد"، إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم.
 

ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.
 

وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

واستطرد: "يمكننا أن يحقق العلاج نجاحا بنسبة 100% في حالة اختيار العلاج الصحيح للحالة وفي الوقت المناسب.

 

الضمور العضلي مدير العلاج الجينى العلاج الجيني مرضى الضمور العضلى اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

بالأبيض.. أصالة تنشر صورة برفقة زوجها والجمهور: ده فستان الفرح

4 ميزات خارقة تحصل عليها هواتف iPhone 13 القادمة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

ads

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ