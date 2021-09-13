تصل خلال 5 أيام.. مدير العلاج الجينى : حقنة الضمور العضلى يتم تجهيزها وفقا لكل حالة

قال محمود بشير مدير العلاج الجينى بمصر، إن الحقنة الخاصة بمرضى الضمور العضلى تأخذ 5 أيام فقط حتى تصل لمصر ويتم حقن الطفل المريض بها .

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون غي”، أن كل حقنة لمريض الضمور العضلى يتم تجهزيها على حسب حالة المريض، منوها بأن العلاج يوقف التدهور ويحسن الأعراض ولا يوفر الشفاء الكامل.





وأكمل: أكبر فائدة تعود للمريض هو علاج المريض بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن العلاج الجيني يحقق تقدما ونجاحا واضحا في الحالة خلال الـ6 أشهر الأولى.





وفي سياق متصل: كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي.



وقالت "هالة زايد"، إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم.



ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.



وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

واستطرد: "يمكننا أن يحقق العلاج نجاحا بنسبة 100% في حالة اختيار العلاج الصحيح للحالة وفي الوقت المناسب.



