رضوان: الأهلي بحاجة إلى التتويج بالسوبر.. ولا أتوقع مشاركة الجدد

أكد أحمد رضوان نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري ، حينما يواجه طلائع الجيش 21 سبتمبر الجاري.

وقال رضوان في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي ، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم ، كما أن المباراة صعبة للغاية نظراً لقوة فريق طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيوني ، حيث قام بتدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة مثل ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ، و محمد الصباحي من الاتحاد السكندري و غيرهم ، بالإضافة إلى نتائج الفريق العسكري أمام الأهلي خلال الموسم الماضي ، وكان آخرها التعادل السلبي الذي أفقد الأحمر نقطتين ثمينتين في صراع الدوري”.

واختتم رضوان: “أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد ، سواء الموزمبيقي لويس ميكيسيوني أو حسام حسن ، أو كريم فؤاد ، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة الثاني”.