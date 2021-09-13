بسبب الصيد| أهل البادية يشيدون بمصطفى شعبان وينتقدون محمد رمضان

تعرض النجم مصطفى شعبان ، لعاصفة من الانتقادات بعدما استعرض حصيلة رحلة صيد للحمام في موسمه السنوي على حساباته الرسمية السوشيال ميديا، وذلك بمحافظة مطروح.

وتطور الأمر لملاحقة قضائية بعد تدخل بعض الجمعيات الأهلية المعنية بالحفاظ على حقوق الحيوان ورفض الصيد الجائر، خاصة وأن مصطفى قام باصطياد نوع من العصافير لا يصلح للأكل.

وخرج عبد الرحمن القناشي، أحد البدو الذين ضايفوا مصطفى شعبان، بمحافظة مطروح، ليرد على الإنتقادات التي لاحقت مصطفى شعبان كاتباً: "الفنان مصطفى شعبان كان اليوم فى ضيافة اخوتنا عيت علواني ولم تحصل ضجة كما حصل مع محمد رمضان لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد وجاي يستمتع بأجواء الصيد مش يصور في مشهد تمثيلي عرفتوا سمعه الفنانين تفرق عن بعضها اللي يحترم لبوادي البوادي ايعاطوه واجبه ف حدود الاحترام المتبادل مش محمد رمضان اللي يلبس السدريه عريان كان حتى يحترم الخلق اللي هو عندهم وعيت العقاري اخوتنا ونكن لهم كل الاحترام وقاموا بالواجب بس الضيف ماقدرش الواجب ولا احترم الاستضافه اللي استضافوه بيها مطروح للضيافه والواجب مش لتصوير الكليبات والاغاني ياريت تكون الرساله وصلت".

أعمال مصطفى شعبان

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التي تحمل اسم “إحنا دولة ” .

وكشف مصطفى شعبان ، خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

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