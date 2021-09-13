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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكندا

شرطة كندا
شرطة كندا

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص بجروح عقب تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال.

وذكرت شبكة "CBC Montreal" الكندية أن المصابين هم رجل وامرأتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا، متأثرًا بجروحه غير خطيرة.

ولم تفد الشرطة بتفاصيل الحادث، إلا أنه قيل إن الهجوم من مظاهر العنف الأسري، وهو حدث مستهدف.

وأكدت الشرطة أن الضباط يحققون في أسباب وظروف الطعن، فيما وصف ليونيل بيريز، عضو مجلس المدينة في منطقة كوت دي نيج، الحادث بأنه غير مقبول.

الشرطة الكندية حادث طعن مدينة مونتريال شرطة كندا كندا

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