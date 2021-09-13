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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات بطولة العالم للشباب والشابات للخماسي الحديث.. اليوم

صدى البلد

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 و19 عاما، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 20 سبتمبر الجاري.

وتبدأ منافسات اليوم بتتابع الفرق للشباب تحت 19 عاما بمشاركة المنتخب الوطني بفريقين مكون من مازن طارق ومعتز وائل وعمر سامح وسيف البنداري، كما تقام أيضاً منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عاما والذي يضم فيه جنا محمد و جنة وليد و ملك خالد و حبيبة رمضان .

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية  -  محمد علاء رماية -  محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة -  خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

يشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

المنتخب الوطني بطولة العالم سلاح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الجهاز الفني للمنتخب خماسي الحديث

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