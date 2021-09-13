هل تجهيزات المطابخ المصنوعة من السيليكون آمنة؟.. إليك ما تحتاج معرفته

يعتمد الأكل الصحي ، على الكثير من العوامل ، وأواني الطهي من أهم الاعتبارات، يجب أن تكون قد لاحظت أنه في الآونة الأخيرة ، اكتسبت أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون ، مثل الملاعق والفرشاة والقوالب والملقط ، شعبية وتفضيلًا على البلاستيك والخشب والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم يقال أن أواني السيليكون مرنة ومتينة ؛ لن يخدشوا الأواني والمقالي.

أن السيليكون عبارة عن مادة صناعية (مطاط) تحتوي على "السيليكون المرتبط بالأكسجين ، وفي بعض الحالات ، الكربون". غالبًا ما يعتقد الناس أن السيليكون مادة بلاستيكية. يأتي السيليكون من السيليكا أو الكوارتز الرملي. بدلاً من الكربون وفقا موقع Indianexpress.com

يوضح موقع Indianexpress.com أن السيليكون مشتق من السيليكا ، ولا يوجد السيليكون بمفرده. ولتحقيق ذلك ، يتم تسخين السيليكا ، وهي مادة كوارتز معدنية وفيرة في الرمال ، حتى 1800 درجة مئوية. يتم تبريد السيليكون الناتج وطحنه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا ".

وفقًا لها ، تستخدم منتجات السيليكون في الصناعة هلام السيليكا العادي ، ويستخدم هلام السيليكا الغذائي في المنتجات التي تتلامس مع طعامنا.

طريقتان للحكم على جودة السيليكون

1. الرائحة: السيليكون العادي له رائحة قوية على الرغم من أن بعض المواد الهلامية المصنوعة من مواد غذائية تحتوي على القليل من الرائحة ، إلا أنه يتم التخلص منها تلقائيًا بعد فترة من الوقت وهي آمنة للاستخدام.

2. اللمس: هلام السيليكا بدرجة الطعام لديه صلابة ومرونة جيدة. ليس من السهل تغيير الشكل بشكل دائم عن طريق السحب. منتجات السيليكون العادية مشوهة بسهولة وخشنة الملمس.

فوائد أواني السيليكون:

* أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون يمكنها تحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 428 درجة فهرنهايت أو 220 درجة مئوية. إنه رائع للطبخ بالبخار والخبز بالبخار.

* إنها مرنة حتى مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة ، فإنها بالكاد تتمدد أو تنكمش. هذا هو السبب في أن أدوات الخبز المصنوعة من السيليكون يمكن أن تنتقل من الفريزر إلى الفرن دون تكسير.

* أواني الطبخ المصنوعة من السيليكون مقاومة للبقع. لا يحتفظون بالروائح أو الألوان.

* آمنة للأطفال.

* أواني الطبخ المصنوعة من السيليكون غير قابلة للتآكل وتدوم طويلاً.

"السيليكون غير قابل للتحلل ، ولكنه أكثر صداقة للبيئة من البلاستيك. يقول اختصاصي التغذية: "البلاستيك أقل متانة من السيليكون ، لذا يتم استبداله كثيرًا ، مما يتسبب في مزيد من النفايات".

بدائل السيليكون

يقترح موقع Indianexpress.com استخدام ملاعق السيليكون فقط للعمل مع الأطعمة الباردة ، مثل التغميسات والمضارب. بالنسبة للأطعمة الساخنة ، يفضل استخدام الملاعق المعدنية أو الخشبية أو المصنوعة من الخيزران والملاعق والأواني الأخرى.

- الحديد الزهر: أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر متعددة الاستخدامات وقوية واستثمارات كبيرة.

- السيراميك: خالٍ من السموم وجيد مثل غير لاصق. إنه خفيف الوزن ومقاوم للحرارة وسهل التنظيف.

- الفولاذ الكربوني: لديهم توزيع ممتاز للحرارة لسهولة الشوي والحرق وتحمير الأطعمة على الموقد (بما في ذلك الحث الحراري) أو موقد التخييم أو الشواء أو في الفرن.

"اختر أدوات المطبخ عالية الجودة المصنوعة من السيليكون - فهي بديل رائع لأواني الكعك غير اللاصقة وعلب الكيك. يمكن إعادة استخدامها ، وهي ممتازة للطهي الخالي من الزيت أو قليل الدسم. ليس عليك دهن أواني الطهي قبل الاستخدام. ولكن إذا كان بإمكانك شراء الحديد الزهر ، فقم بشرائه كبديل للسيليكون ".