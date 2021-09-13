رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب نوى بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع انشاء مركز شباب بقرية نوى بمحافظة القليوبية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويرافقه عدد من الوزراء منهم وزير التنمية المحلية ووزير الاسكان ومحافظة القليوبية.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع انشاء المركز والخدمات التي سيقدمها للمواطنينين

وكان قد تفقد بعض المنازل التي سيتم تطويرها ضمن مبادرة تطوير القرى، ووطالب أحد الموطنين من رئيس الوزراء، بإنهاء الخدمات التي تتم في القرية من مدراس ومجمعات خدمية.

والتقي بسيدة من أهالي قرية “نوى “ والتي قامت بالدعاء لرئيس الوزراء قائلة ”ربنا يحميك يارب ”، وسألها مدبولي عن توافر الخدمات في القرية والتي تتضمن المياه والغاز والصرف الصحي .



وتاتي الزيارة في إطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها .

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.