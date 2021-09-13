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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي أبو جريشة: جماهير الإسماعيلي ينبغي لها دعم طلعت يوسف

طلعت يوسف
طلعت يوسف

 أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بـ نادي الإسماعيلي، أن طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش، هو الأنسب لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

 وقال أبو جريشة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الاثنين، :”طلعت يوسف أحد أفضل المدربين فى مصر واختياره جاء لأنه الأنسب للفريق فى تلك الفترة بجانب اتساق طريقة لعبه مع طريقة لعب النادى الإسماعيلى”. 

وأضاف :”الجهاز الفنى يضم مجموعة متجانسة ومترابطة وهدفنا تقديم أداء أفضل يسعد الجماهير العاشقة للفريق والذين نتمنى مساندتهم للاعبين من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة”. 

وتابع :”بالتأكيد سيكون هناك دعم لكنه وفقا لرؤية وقرار الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف واتمنى من الجميع الهدوء واعلاء مصلحة النادى فوق أى اعتبار وتجنب وضع الضغوط على الجهاز الفنى للمضى قدما نحو الأمام والبعد عن سيناريو الموسم الماضى”.

 وأتم حديثه :”عشت المجد مع الإسماعيلى كلاعب وسنقاتل جميعا فى الوقت الحالي لتكراره وأود أن أشكر الجماهير التى تقدم كل الدعم لفريقها دون أى مصلحة”.

ووقع يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي منذ دقائق قليلة لمدة موسم قابل للتجديد، حال اتفاق الطرفين بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يتواجد محمد حمص في الجهاز الفني كمدرب ، على أن يختار يوسف مدربًا عامًا، فيما ينضم خالد عبد الله للجهاز كمدرب للحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف كمخطط للأحمال.

وسبق لطلعت يوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها كانت مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي و بتروچيت، إلى جانب تجاربه مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة أيضًا.

وحدد مسئولو نادى الإسماعيلي، الخامسة مساء اليوم، موعدا لانطلاق فترة الإعداد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

على ابوجريشة النادي الاسماعيلي طلعت يوسف فريق الإسماعيلي الدوري المصري

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