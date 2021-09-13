دينا رامز تحذر الأزواج: في بيوت بتنهار بسبب الموضوع ده

قالت الإعلامية دينا رامز، مقدمة برنامج "ست الستات"، إن هناك العديد من الأزواج يعانون من المشكلات الزوجية المتكررة، والتي تكاد تكون يومية.

وتابعت دينا رامز، خلال برنامج “ست الستات”، أن المشكلات بين الأزواج تبرز أكثر في الشهور الأولى، ومن بعدها تبدأ الأمور في الهدوء، أو زيادة التعقيد.

وأوضحت دينا رامز، أن هناك بيوت تنهار بسبب أن الأزواج غير قادرين على الفصل بين الأم والزوجة في الخلافات.

وأردفت: "لا يصح للزوجة أن تضع الزوجة نفسها في مقارنة مع أم الزوج.. أصعب الأمور على الراجل أن يتحط في فخ بين أمه وزوجته".