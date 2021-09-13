عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو "الوطنية للصحافة": ليس كل متطرف أو متشدد "إرهابي"

صدى البلد

أشادت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، بأهمية الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد.

 

جاء ذلك في الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام بعنوان "الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة"، وتديرها الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

 

وأضافت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، أن المرجع يضم حوالي ١٠٦٥ صفحة وممتع جدا للعقل ويرصد ما يدور في العالم كما أنه يرصد كل حركات التطرف منذ بدء الخليقة في كل الديانات وليس الدين الإسلامي.

 

وأوضحت أن المرجع إعجاز لا يجب ألا يفوتنا فهو ليس مرجعاً فيه كلام للتشدق ولكنه سهل وبسيط يحلل ويواجه الفكر المتطرف، مضيفة أنه ليس كل متطرف أو متشدد إرهابي ولكن كل إرهابي متشدد ومتطرف.

 

وشدد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، علي ضرورة مواجهة الفكر بالفكر ولهذا تكمن أهمية الدليل في مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، مضيفة أن دور مفتي الديار المصرية قديم ومتأصل.

ترشيحاتنا

هجمات إرهابية.. طالبان تعدم جنود أفغان وموظفين حكوميين اختطفتهم في وضح النهار| فيديو

أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق للوصول لملفات جوجل درايف بدون إنترنت.. وشاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات

هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟ .. الإفتاء تجيب

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان

موازنة النواب: الحد الأدنى للأجور زاد 100% منذ ثورة 30 يونيو

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بعد قرار النيابة ببراءة المتهمين.. تعرف على القصة الكاملة لفتاة الفستان

بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها..عقوبات تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق

تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت

بالقانون .. 5 فئات يحق لها الحصول علي معاش شهري من الضمان الإجتماعي

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الماضى والحاضر

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ