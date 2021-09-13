عضو "الوطنية للصحافة": ليس كل متطرف أو متشدد "إرهابي"

أشادت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، بأهمية الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد.

جاء ذلك في الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام بعنوان "الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة"، وتديرها الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضافت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، أن المرجع يضم حوالي ١٠٦٥ صفحة وممتع جدا للعقل ويرصد ما يدور في العالم كما أنه يرصد كل حركات التطرف منذ بدء الخليقة في كل الديانات وليس الدين الإسلامي.

وأوضحت أن المرجع إعجاز لا يجب ألا يفوتنا فهو ليس مرجعاً فيه كلام للتشدق ولكنه سهل وبسيط يحلل ويواجه الفكر المتطرف، مضيفة أنه ليس كل متطرف أو متشدد إرهابي ولكن كل إرهابي متشدد ومتطرف.

وشدد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، علي ضرورة مواجهة الفكر بالفكر ولهذا تكمن أهمية الدليل في مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، مضيفة أن دور مفتي الديار المصرية قديم ومتأصل.