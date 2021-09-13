الهلال يحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية أمام الاستقلال

حجز فريق الهلال السعودي مقعدًا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على الاستقلال الإيراني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب زعبيل في دور الـ 16 للمسابقة.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز في الدقيقة 39 بتسديدة ساقطة من فوق حارس مرمى الاستقلال مستفيدًا من التمريرة الرائعة لزميله البرازيلي ماتيوس بيريرا لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من موسى ماريجا، وضعته في موضع انفراد بمرمى الاستقلال، ليسدد الكرة في الشباك بسهولة، مؤكدًا انتصار فريقه وتأهله لدور ربع النهائي.

وأصبح الهلال أول الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، في انتظار سحب القرعة لمعرفة منافسه في الدور المقبل.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – على البليهي – جانج هيون سون - ياسر الشهراني

خط الوسط : سلمان الفرج - ناصر الدوسري - ماتيوس بيريرا - سالم الدوسري

خط الهجوم : موسى ماريجا – بافتيمبي جوميز