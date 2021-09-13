عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبسة اللحم

صدى البلد

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتى؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة عمل الكبسة.
 

طريقة عمل كبسة اللحم على   طريقة  فاطمة أبو حاتي

 

المقادير..

كيلو لحم ضاني متقطع قطع متوسطة ومسلوقة "تلتين سوا"

٤كوب hرز بسمتي

كوبين طماطم مفرومة

معلقتين كبار صلصة

بصله كبيرM مفرومة

معلقة صغيرة توم مفروم

٢جزرM مبشورة

فلفل بارد وحامي متقطعين شرايح

معلقة كبيرة بشر ليمون

معلقتين كبار سمن

نصف كوب زيت

٥ hكواب شوربة اللحم

مكعبين مرقة

٤معالق صغيرين بهارات

البهارات الصحيحة (عودين قرفه ورقتين لاورا و٥حبهان و٥ قرنفل ٢ليمون مجفف)

كوب زبيب

للتقديم..

كوبين مكسرات (لوز انصاف كاجو)

أوراق كسبرة خضرا

 

طريقة تحضير الكبسة

لسلق اللحمة (جزر طماطم بصل عودين كرفس فصين ثوم ملح وفلفل حبهان مستكه ورق لاورا )

تشوح اللحمة في معلقة سمن جيداً ثم نضيف عليها الماء المغلي بما يكفي لغمرها ونتركها تغلي ونزيل اي زفارة منها ثم نضيف الخضار والبهارات ماعدا الملح يوضع عند قرب النضج

طريقة الكبسة  

نضع حلة على النار بها السمن والزيت  ونضيف البصل ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف البهارات الصحيحة واللحمة والثوم والفلفل ثم نضيف الطماطم والصلصة والبهارات المطحونة والملح ومكعبين المرقه

نضيف الجزر والارز وشوربة اللحمة المغلية ونغطي الارز دون تقليب ونتركه حتي يتشرب تماماً

نقلب الارز ونضيف الزبيب ونغطي ونتركه علي نار هادئة حتى تمام النضج

نحمر المكسرات في معلقة سمن

تغرف الكبسة وتزين بالمكسرات المحمرة والكسبرة

طريقة عمل الكبسة اللحم الكبسة كبسة الكبسة باللحمة والخضار كبسة فراخ بالأرز المصري

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكبسة الإسبانية بالمنزل أفضل من المطاعم

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار السيارة الخارقة تويوتا 86 موديل 2021 في الكويت

نقل للمستشفى مرتين.. تفاصيل الحالة الصحية للأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

مستشار الرئيس يوضح تأثير الجمع بين أكثر من لقاح لفيروس كورونا.. فيديو

من مصر لفرنسا.. قرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم

هل تحصل الحوامل والأطفال أقل من 18 سنة على اللقاحات ؟..تاج الدين يجيب

منذ السبعينيات..عمرو أديب: مصر تعلب دورا أساسيا لحل المشكلة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

بلينكن يدلي بشهادته: حققنا أهدافنا في أفغانستان..ولسنا بحاجة لوجود عسكري لردع طالبان

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ