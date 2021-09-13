قدمت الشيف فاطمة أبو حاتى؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة عمل الكبسة.



طريقة عمل كبسة اللحم على طريقة فاطمة أبو حاتي

المقادير..

كيلو لحم ضاني متقطع قطع متوسطة ومسلوقة "تلتين سوا"

٤كوب hرز بسمتي

كوبين طماطم مفرومة

معلقتين كبار صلصة

بصله كبيرM مفرومة

معلقة صغيرة توم مفروم

٢جزرM مبشورة

فلفل بارد وحامي متقطعين شرايح

معلقة كبيرة بشر ليمون

معلقتين كبار سمن

نصف كوب زيت

٥ hكواب شوربة اللحم

مكعبين مرقة

٤معالق صغيرين بهارات

البهارات الصحيحة (عودين قرفه ورقتين لاورا و٥حبهان و٥ قرنفل ٢ليمون مجفف)

كوب زبيب

للتقديم..

كوبين مكسرات (لوز انصاف كاجو)

أوراق كسبرة خضرا





طريقة تحضير الكبسة

لسلق اللحمة (جزر طماطم بصل عودين كرفس فصين ثوم ملح وفلفل حبهان مستكه ورق لاورا )

تشوح اللحمة في معلقة سمن جيداً ثم نضيف عليها الماء المغلي بما يكفي لغمرها ونتركها تغلي ونزيل اي زفارة منها ثم نضيف الخضار والبهارات ماعدا الملح يوضع عند قرب النضج

طريقة الكبسة

نضع حلة على النار بها السمن والزيت ونضيف البصل ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف البهارات الصحيحة واللحمة والثوم والفلفل ثم نضيف الطماطم والصلصة والبهارات المطحونة والملح ومكعبين المرقه

نضيف الجزر والارز وشوربة اللحمة المغلية ونغطي الارز دون تقليب ونتركه حتي يتشرب تماماً

نقلب الارز ونضيف الزبيب ونغطي ونتركه علي نار هادئة حتى تمام النضج

نحمر المكسرات في معلقة سمن

تغرف الكبسة وتزين بالمكسرات المحمرة والكسبرة