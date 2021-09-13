معصية تغلب عليها بـ 4 أمور .. الإفتاء تكشف عنها

يقع كثير من الناس في المعاصي والذنوب وهي حكمة إلهية خلق لأجلها الإنسان، فلابد أن تقع في معصية ما دمت إنساناً إلا أنه الأهم أن تتغلب على تلك المعصية بسرعة التوبة والندم وعدم تكرارها من جديد، ومن خلال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحث سائل عن حكم ترك الصلاة وكيفية تجنب العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى.

حكم ترك الصلاة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترك الصلاة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وما ينبغي للمسلم أن يقع فيها وعليه التوبة

وبين في إجابته على السائل أن طريقة التغلب على هذا الأمر يكون من خلال أربعة أمور هي:

1- الصلاة مع الأذان أي بمجرد إنتهاء المؤذن تسارع إلى الصلاة فتؤديها.

2- الاستعانة بالصحبة الصالحة المعينة على تأديتها.

3- الدعاء أثناء السجود.

4- كثرة الاستغفار.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3176952902573711&id=100064488738150

حكم ترك الصلاة

وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.

وقال عاشور في إجابته على السائل:" المتطرفين عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشدداً على أنه لو كفرنا تارك بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولاً بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلاً من الحديث عن عدم أداءه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحوداً وإنكاراً، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقاً بفرضيتها.

حكم ترك الصلاة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة التكفير أمر عظيم وجلل وليس من حق أحد أن يكفر إلا القضاء والمسألة لها ضوابطها، والقاعدة تقول "من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين"، ونحن ندعو أن يرد الله كل عاصي إلى دينه لا أن نطلق تكفيراً على كل من نلقاه.

وشدد "عاشور" على أن تارك الصلاة واقع في معصية وليس كما يقول المتطرفون كافر، مشيراً إلى أنه يجب على السائل ألا يعاير أخاه على تركه الصلاة بل يجب إعانته على الطاعة لا أن يترك للشيطان يتمكن منه وأن تنصحه وتوجهه في أوقاتها .

أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ترك الصلاة معصية كبيرة وإثم عظيم ويعد تركاً لركن من اركان الإسلام، ولا نحكم عليه بالكفر لأنه تركها كسلاً وليس ناكراً لها.

وتابع: عليه التوبة وعلينا النصيحة والدعاء له بالهداية ومن الممكن ان تحظى دعوة باستجابة من الله عز وجل.