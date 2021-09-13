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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تروج للدقهلية فى فيديو جديد

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة وهي محافظة الدقهلية.

 

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

 

محافظة الدقهلية:

تعتبر محافظة الدقهلية من محافظات الدلتا، ويوجد بها عدد من المواقع الأثرية مهمة مثل: تل الربع (منديس)، وتل المقدام، تل البلامون، وتل غزالة، وتل أبو الصير، التل الأحمر.

 

ومن أهم الآثار القبطية في الدقهلية دير القديسة دميانة، ومن الآثار الإسلامية والعصر الحديث دار ابن لقمان، قصر إبراهيم الشناوي، مسجد الغمري.

 

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يوم السياحة العالمى السياحة الدقهلية محافظة الدقهلية

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