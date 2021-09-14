محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. الزملوط يلتقي وفد هيئة الرقابة الإدارية ويعتمد حركة تغييرات عدد من القيادات المحلية.. ونائب المحافظ تجتمع برؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد هيئة الرقابة الإدارية

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد من هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء هاني سلامة رئيس قطاع الصعيد والعميد مصطفي ناجي رئيس فرع الهيئة بالمحافظة.

حيث تم بحث ومناقشة عدد من ملفات عمل الهيئة بالمحافظة وسبل التعاون المشترك لدعم جهود التنمية الشاملة من خلال التركيز على ملفات الحوكمة ومكافحة الفساد ورفع الوعي المجتمعي بخطورة الفساد وآليات مكافحته.

من جانب اخر تم توقيع الكشف الطبي علي ٤٣٢ حالة مرضية بالقافلة الطبية التي استقبلها مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بتخصصات (المخ والأعصاب - تشوهات العظام - الرمد - العلاج المائي)

كما تم تدريب ١٣٠ متدرب علي مهارات (التكامل الحسي - التخاطب - الإرشاد الأسري - تنمية المهارات)

تعليم الوادى الجديد يحقق6 مراكز بمسابقات التفوق الكشفى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن تحقيق ر 6 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات التفوق الكشفي للعام الدراسي 2020_2021م.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن قطاع التعليم حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ب ــ 3 مسابقات جاءت كما يلى، وهى مسابقة الكشافة المركز الأول على مستوى الجمهورية فريق مدرسة السبط البحرى الإعدادية، ومسابقة البراعم المركز الأول على مستوى الجمهورية فريق مدرسة الصديق الإبتدائية بإدارة الداخلة التعليمية، والتربية الخاصة فريق مدرسة التربية الفكرية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأضاف أن تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقات، الأشبال لفريق مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، ومتقدم عام المركز الثالث على مستوى الجمهورية لفريق مدرسة الشهيد أحمد المنسى الثانوية، ومتقدم عام فنى، المركز الثالث على مستوى الجمهورية لفريق مدرسة الخارجة الصناعية الثانوية العسكرية.

ووجه وكيل الوزاره تهنئته لإدارتى الخارجة والداخلة وجميع المدارس الفائزة، مثمنا المجهودات المبذولة من توجيه التربية الرياضية ومشرفى العمل مشجعا على الإستمرار فى العطاء من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به والإصرار والعزيمة لتحقيق نتائج مشرفة على الدوام.

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات عدد من القيادات المحلية

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حركة تغييرات شملت عدد من الوظائف القيادية ، وذلك لحين الإعلان عن شغلها وفقاً للوائح القانونية.

وشملت الحركة تكليف الأستاذ كمال إبراهيم رئيس مركز باريس لشغل وظيفة سكرتير عام المحافظة المساعد،والأستاذ جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة رئيساََ لمركز بلاط، والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط رئيساََ لمركز الفرافرة، والأستاذ عادل مراد نائب أول رئيس مركز الخارجة رئيساََ لمركز باريس، مع استمرار كل من السيد نبيل حنفي رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة والمهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة.

وذلك في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظراََ لوجود بعض الدرجات القيادية الشاغرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتصعيد عدد من القيادات المحلية.

نائب محافظ الوادي الجديد تجتمع برؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس

عقدت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدء الموجة (١٨) لإزالة التعديات طبقًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد وهب الله مساعد مدير الأمن بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدمت التهنئة للقيادات الجديدة راجيةً لهم التوفيق، ووجهت بإعداد بيان بالموقف الحالي للتعديات من كل مركز، والتنسيق الأسبوعي بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لاتخاذ ما يلزم، مشددةً على إرسال تقرير يومي مدعمًا بالصور لمتابعة تنفيذ قرارات الموجة (١٨) وموافاة الوزارة بها.

وأوضحت أن تحديد التعديات يتم وفق التقاط صور فضائية بتقنيات تكنولوجية متطورة؛ لضمان النزاهة والشفافية.

من ناحيةٍ أخرى، شددت على ضرورة الانتهاء من تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في موعد غايته (الإثنين ٢٠ سبتمبر)، حرصًا على الصالح العام، وعدم تعطيل سير العمل