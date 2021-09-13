الوادي الجديد تضع خطة تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدء الموجة ١٨ لإزالة التعديات طبقًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، قدمت التهنئة للقيادات الجديدة راجيةً لهم التوفيق، ووجهت بإعداد بيان بالموقف الحالي للتعديات من كل مركز، والتنسيق الأسبوعي بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لاتخاذ ما يلزم، مشددةً على إرسال تقرير يومي مدعمًا بالصور لمتابعة تنفيذ قرارات الموجة (١٨) وموافاة الوزارة بها.

وأوضحت أن تحديد التعديات يتم وفق التقاط صور فضائية بتقنيات تكنولوجية متطورة؛ لضمان النزاهة والشفافية.

من ناحيةٍ أخرى، شددت على ضرورة الانتهاء من تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في موعد غايته (الإثنين ٢٠ سبتمبر)، حرصًا على الصالح العام، وعدم تعطيل سير العمل.