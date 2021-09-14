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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ 19 سبتمبر الجاري

إطلاق البعثة التجارية المصرية إلي زامبيا بمشاركة 15 شركة لزيادة الصادرات

صدى البلد

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية لقاء مع الشركات المصرية المشاركة ضمن البعثة المصرية التجارية المتجهة إلي زامبيا يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومدير المكتب التجاري في زامبيا وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس قطاع الإدارة الخارجية في البنك التجاري الدولي.


وأعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إطلاق بعثة تجارية إلي زامبيا 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة 15 شركة مصرية، بهدف زيادة الصادرات إلي السوق الأفريقي والتعرف على احتياجات السوق الزامبي بصورة أكبر.

 

وقالت، إن اللقاء التحضيري لبعثة زامبيا شمل التعريف بعمليات الشحن إلي السوق الزامبي بأقل تكلفة واقصر وقت، والتعرف على وضع السوق التجاري الزامبي هناك عبر معلومات موثقة من المكتب التجاري المصري في لوكسا، كما تم الاستعانة بمسؤول بقطاع الاتفاقيات التجارية لمعرفة آليات التصدير عبر الكوميسا، مشيرة إلى أنه تم تغطية كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية لهذه البعثة حتي لا تتعرض أي من الشركات المشاركة لمشكلات خلال البعثة وأثناء التفاوض على التصدير.


وأشارت مي حلمي إلي سعي المجلس التصديري الي توسيع القاعدة التصديرية إلي زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.


وشارك في اللقاء الذي تم عقده في القاهرة وجدي دبور رئيس قطاع الإدارية الخارجية- افريقيا في بنك cib و رشيد بنجلون مدير مشروع Trade في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ونها نوفل مدير عام الاتفاقيات الإقليمية ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وايهاب فتحي نائب مدير عام الاتفاقات وعبر زوم شارك رئيس المكتب التجاري المصري في زامبيا.


وأعلنت مي حلمي مشاركة البنك التجاري الدولي كضامن للشركات المصرية، على أن يقوم بتأمين المستحقات عند التصدير، ويساعد الشركات في عملية التحصيل، مشيرة إلى أن تقديم تسهيلات في عملية البيع والتقسيط وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية التصديرية.

 

وقال محمد عبد الله مدير المكتب التجاري المصري في زامبيا عبر زوم، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلب مرتفع داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرص أكبر للصادرات المصرية الهندسية.

 

وكشف أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبي ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى قطاع الصناعات الهندسية يساهم ب 15% من الصادرات المصرية للسوق الزامبي.


وأوضح أن الصادرات المصرية تدخل إلي سوق زامبيا بدون رسوم جمركية بسبب اتفاقية الكوميسا، ويتم فرض 16% ضريبة داخل السوق الزامبي، لذلك تعتبر زامبيا أحد أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن عن مفاوضات مصرية مع زامبيا لفتح خط طيران مباشر من القاهرة إلي لوسكا، في ظل وجود 3 خطوط طيران فقط وهي الإمارات وقطر وإثيوبيا.

 

وكشفت نها نوفل مدير الاتفاقيات الإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة، أن 10 % من صادرات مصر إلي دول الكوميسا عبارة عن سلع هندسية ويميل الميزان التجاري لصالح مصر بصفة عامة مع دول الكوميسا، مشيرة إلي أن الاتفاقية تتيح دخول الصادرات المصرية إلي سوق زامبيا بدون جمارك بخلاف الرسوم الضريبة داخل السوق.
 

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