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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلى أين وصلت مشروعات تطوير الريف المصري في أسيوط؟

صدى البلد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات طبقاً للمواعيد المقررة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19". 

محافظ أسيوط: المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بإجمالي 149 قرية

محافظ أسيوط: تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بتكلفة 15 مليار جنيه

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات والتي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


وفي هذا الإطار قام محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري من بينها أعمال الرصف بطريق النواورة دائري عزبة الزهري التابع للوحدة المحلية لقرية النواورة استكمال أعمال الرصف بالطرق الموازي لقرية العقال القبلى ، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتوسعة محطة مياه الشرب تل زايد والتي تخدم عدد من قرى مركز البداري وساحل سليم لتصبح 12 ألف م3/يوم بدلاً من  8 الاف م3/يوم وذلك للاطمئنان على سير العمل بها وما وصلت إليه معدلات التنفيذ فضلاً عن مد كابلات الكهرباء للربط بين القرى كتغذية بديلة لكل المحولات لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي معوقات قد تحدث أثناء التنفيذ ، كما تابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز كمشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة وأعمال تنفيذ مستشفى ساحل سليم ، كما قام خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم بتفقد أعمال تطوير مركز شباب دير الجنادلة والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية بمركز الغنايم ، كما تابع أعمال تبطين ترعة عامر بقرية دير الجنادلة بطول ٥. ٩ كم ضمن أعمال الري.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية كتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مشروعات تطوير الريف المصري مركز البداري مركز الغنايم مركز ساحل سليم

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