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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات قبول الدفعة الثالثة من صنايعية مصر

مبادرة صنايعية مصر
مبادرة صنايعية مصر

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثالثة من مبادرة صنايعية مصر التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط . 

 

يأتي ذلك في إطار تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة فى مجالات صون الهوية التراثية.


وقالت عبد الدايم إن مبادرة صنايعية مصر نجحت خلال دفعتيها الأولى والثانية في خلق جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية.

 

وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المراحل التالية من المبادرة التى تستهدف إعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها، مؤكدة مواكبتها لإستراتيجية الدولة الرامية إلى خلق مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي .


من جانبه قال رئيس صندوق التنمية الثقافي إن عدد المتقدمين للتدريب فى الدفعة الثالثة من المبادرة بلغ نحو 300 متقدم لمختلف الحرف التراثية المتاحة وهى الخزف، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، أشغال النحاس (نقش وأركيت)، الحلي والخيامية.

 

وأضاف انه يقوم بإجراء المقابلات الشخصية معهم مجموعة من المتخصصين بمجالات الفنون المختلفة، وأكد استكمال تدريب المشاركين بالدفعة الثانية من المبادرة خلال الفترة الحالية.


يشار إلى أن مبادرة "صنايعية مصر" تقبل الراغبين فى التدريب على الحرف التراثية والتقليدية من سن 18 وحتي 45 عامًا وتعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول علي فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة.

 

ويتضمن برنامج التدريب جانبا نظريا يتم على يد مجموعة من الأساتذة بكليات الفنون، وتشمل التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية إلى جانب محاضرات ريادة الأعمال والتسويق التي تتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء، وجانبا عمليا تحت إشراف مجموعة من أمهر الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التنمية المستدامة مجالات صون الهوية التراثية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مبادرة صنايعية مصر

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