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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة النصر السعودي ضد تراكتور الإيراني والقناة الناقلة

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره تراكتور الإيراني، اليوم، الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر  ضد تراكتور والقناة الناقلة:

تقام مباراة النصر ضد تراكتور في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع عبر قناة SSC7 HD السعودية.

النصر ضد تراكتور:

يسعى فريق النصر بقيادة مديره الفني البرازيلي مانو مينيز، لتحقيق الفوز على تراكتور في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم للأندية.

ويعاني النصر من غيابات عديدة أمام تراكتور في مباراة اليوم، حيث يفقد جهود كلا من عبد الله مادو وعلي لاجامي وعبد الرزاق حمد الله لتراكم البطاقات الصفراء، وعبد المجيد الصلهيم بداعي الإصابة، والأرجنتيني فونيس موري، بسبب عدم قيده في القائمة الآسيوية.

على الجانب الآخر، يعاني فريق تراكتور من أزمات أيضا، قبل مواجهة النصر، حيث استقال مديره الفني فراز كمالوند، من منصبه، الخميس الماضي، بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق، وتم تعيين فيروز كريمي، خلفا له.

كان نادي تراكتور، أعلن مؤخرا تجميد النشاط الرياضي، بسبب احتجاج الجماهير، على أوضاع النادي.

واستقرت إدارة نادي تراكتور على خوض مباراة النصر في النهاية، رغم الأزمات التي عصفت بالنادي مؤخرا.

وتعد مباراة اليوم، هي المواجهة الرسمية الأولى، التي تجمع النصر السعودي وتراكتور الإيراني.

مباريات آخرى في دوري أبطال آسيا:

يلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال آسيا، ناجويا جرامبوس الياباني، مع دايجو الكوري الجنوبي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتال الياباني، الشارقة الإماراتي مع الوحدة الإماراتي.

 

النصر تراكتور دوري أبطال آسيا النصر ضد تراكتور فريق النصر

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