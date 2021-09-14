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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: منع الوافدين من دخول البلاد إلا بعد الحصول على PCR سلبي

تونس
تونس

أعلنت الشركة التونسية للملاحة اليوم الثلاثاء عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي ، مشددة على أنه يتعين على جميع الوافدين الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار RT-PCR مرفوقة برمز الاستجابة السريعة QR-CODE على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

 

ووذكرت الشركة في بيان لها " يُستثنى من هذا الاجراء الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم السنتين.

 

كما اوضحت  الشركة عن  إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني https://app.e7mi.tn وطباعة وتوقيع الوثيقتين  الناتجتين عن التطبيقة المذكورة (جذاذة المعطيات الصحية ووثيقة الالتزام) وتسليمهما الى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.

 

وأشارت الشركة إلى من بين الإجراءات الأخرى الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين الغير الملقّحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد كوفيد-19.

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 كما يستوجب الاستظهار عند التسجيل للسفر بوثيقة الحجز لمدة عشرة أي بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري والمضمنة أسمائها بالقائمة المصاحبة مع تأكيد الخلاص (voucher) بالاضافة إلى الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة عشرة أيام (10) بأحد النزل المخصصة للغرض على نفقته الخاصة.

 وشددت علي ضرورة القيام بتحليل ثانيRT-PCR   بين اليوم السابع واليوم العاشر من الحجر الصحي الإجباري على نفقته الخاصة، وفي صورة سلبية هذا الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

وذكرت الشركة في بلاغها أنه يستثنى من الحجر الصحي الاجباري كلّ من:

الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 والحاصلين على شهادة في الغرض من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة. هذا وتنصح وزارة الصحة هذه الفئة من الوافدين (دون إلزام) بالحجر الصحي الذاتي لمدة 07 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية والقيام بتحليل RT-PCR   في اليوم السابع والمسافرون القادمون على متن رحلات غير منتظمة (charter) في إطار مجموعات مؤطّرة وإقامة مؤطّرة في النزل   (cohorting)  ويطبق عليهم البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية المصادق عليه من طرف وزارة الصحة والقصّر (أقل من 18 سنة) الغير المصحوبين، مع قيامهم بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية.

وشددت الشركة علي أنه لابد من الخضوع بصفة عشوائية لاختبار سريع للتقصي من فيروس كوفيد-19 (TDR-Antigène) حال الوصول إلى البلاد التونسية، وفي صورة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس على نفقته الخاصة.

تونس قرارات عاجلة الوافدين المعابر الحدودية البروتوكول الصحي

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