تونس تدرس تلقيح الفئة العمرية الأقل من 15 سنة

أكد الدكتور شكري الجريبي، عضو اللجنة الوطنية التونسية للتلقيح، اليوم الثلاثاء ، أنه تم العمل منذ مدة على عملية التلقيح بمناسبة العودة المدرسية، مبينا أنه تم تلقيح نسبة 30% من الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.



وبحسب وسائل إعلام تونسية شدد الجريبي على ضرورة على تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكول الصحي داخل المدارس والمعاهد، معلنا أنه سيتم بصدد اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة التربية والصحة المدرسية لتلقيح التلاميذ بالمدارس.



وأشار الجريبي، إلى أن اللجنة الوطنية للتلقيح بصدد درس بخصوص تلقيح الفئة العمرية الأقل من 15 سنة.



وحول تغيّب المواطنين لتلقي الجرعة الثانية، قال الجريبي هناك عودة ضعيفة للمواطنين لتلقي جرعتهم الثانية مبينا أن من بين الاسباب العزوف أو التغيب على التلقيح هي الأخبار الزائفة، اضافة إلى بعد مراكز التلقيح..مؤكدا أنه سيتم العمل على تحسيس المواطنين أكثر وتغيير الخطة الاتصالية بخصوص التلقيح.

ورجّح، عضو اللجنة، أن عزوف المواطنين على التلاقيح، سيسبب تلافي جرعات التلاقيح نظرا لانتهاء مدة صلاحيتها مشددا على أنه لم يتم إلى حد اليوم اتلاف جرعات.

وأعلن الدكتور الجريبي، أنه رسميا سيتم، الإنطلاق في تطعيم التونسيين بالجرعة الثالثة المعززة، قائلا” تم اتخاذ القرار بعد دراسات العلمية، وان المناعة تنقص بعد 6 أشهر، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة..”