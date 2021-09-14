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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بـ"جامعة المنيا": اعمال العقل والإرادة أفضل طريق لمواجهة الأفكار المتشددة

ندوات النادي الثقافي
ندوات النادي الثقافي بجامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضية، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أولي فعاليات وأنشطة النادي الثقافي بجامعة المنيا للعام 2021/2022، وذلك بعقدها ندوة تثقيفية لطلاب الجامعة بعنوان "إعلاء قيم المواطنة"، بهدف تعزيز جهود الجامعة نحو تثقيف الشباب الجامعي بأهم القضايا المجتمعية، ورفع وعيهم بقضايا الشباب، والمخاطر التي تهدد الوطن، وإلقاء الضوء علي أهمية قبول الأخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الشائعات.

 

حاضرت الندوة، الدكتورة آمال عبد الغني استاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب، وبحضور وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد مختار الشاذلي مسئول النشاط الثقافي، وعدد من الطلاب المتميزين من مختلف كليات الجامعة أعضاء النادي الثقافي.

 

استعرضت المُحاضرة، عددًا من المفاهيم الأساسية للقيم الإنسانية ولمفهوم المواطنة التي تعد الأساس في بناء المجتمعات والارتقاء بها، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحريات وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة بين البشر، متناولةً مفهوم القيم الإنسانية التي ترشد الأفراد إلى مراعاة الآخرين والتسامح، بالإضافة لمفهوم الحريات وضوابطها التي اعتبرتها مرادفاً للمسئولية.

 

كما تناولت الدكتورة "آمال" خلال ندوتها بعض المفاهيم الدينية الخاطئة، مطالبةً الشباب اعمال العقل والإرادة خلال المرحلة الجامعية وما بعدها لمواجهة الأفكار المتشددة والهدامة، باعتبارهم يمثلون صفوة الشباب الواعي بالمجتمع.

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