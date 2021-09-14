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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لا يمكن تحديد موعد شفائه.. ما مصير وائل الإبراشي على الشاشة ؟

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

لا زالت الحالة الصحية لـ لإعلامي الكبير وائل الإبراشي، يشوبها الكثير من الغموض والأنباء المتناثرة غير الدقيقة، التي تشير إلى أن المذيع الشهير لم يتعاف بعد.

من ماذا يعاني وائل الإبراشي ؟

في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث". 

ومنذ ذلك الوقت لم يتسنى للإعلامي وائل الإبراشي الظهور على الشاشة أو رؤية متابعيه له، وسط أنباء متضاربة عن حالته الصحية.

وأشارت مصادر في التلفزيون المصري في وقت سابق لصدى البلد إن الإعلامي وائل الإبراشي كان قد ةتماثل للشفاء ويقضي فترة نقاهة مع إمكانية عودته إلى الشاشة في موعد لم يتحدد بعد، لكن المدة طالت عن المعتاد.

متى يعود وائل الإبراشي للشاشة 

أول أمس، بشّر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، متابعي وائل الإبراشي، بعودته قريبًا إلى الشاشة مع تعافيه تمامًا من الإصابة بكورونا.

وقال حسني في تصريحات إعلامية إن  حالته الصحية في تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف:  في القريب العاجل سيعود الاعلامي وائل الإبراشي لتقديم برنامجه ومحبينه من المصريين إلى الشاشة، مؤكدا أن الابراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته".

وظهر من كلام الدكتور حسام حسني، أن الإعلامي وائل الإبراشي يتماثل للشفاء وقد يكون قريبًا من العودة، من خلال برنامجه التاسعة على شاشة القناة الأولى.

لم يتحدد موعد شفائه ! 

المثير للجدل هو ما تناقلته الأنباء اليوم من تصريحات جديدة من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن الإعلامي وائل الإبراشي لازال يخضع للعلاج ولم يتحدد موعد نهائي لتماثله للشفاء.

وفي معرض إجابته على سؤال عودة الإعلامي وائل الإبراشي إلى الشاشة، قال: هذا الأمر لا يمكن تحديده، لأن صحة الإنسان تكون في حالة ديناميكية مستمرة".

وما بين كل الأنباء المتناقلة، لكن المؤكد لدى الجميع أن الإعلامي وائل الإبراي يتماثل للشفاء، بينما موعد عودته للشاشة لازال مجهولًا بعد. 

   

 

كورونا فيروس كورونا التلفزيون المصري وائل الإبراشى عمرو أديب

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