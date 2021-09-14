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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رائد عالمي في التنمية المستدامة.. من هو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟

مدير برنامج الأمم
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، هكذا قال آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،  خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن :"مصر نجحت رغم تلك الظروف في الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات اقتصادية جريئة".

مفهوم التنمية البشرية يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد الحياة، وهو ما يتجاوز مفهومنا المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على المواطنين وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة، هكذا أوضح آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فمن هو هذا المدير ومن أين بدء مسيرته.

تم اختياره للمرة الثانية

أصبح آخيم شتاينر  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 19 يونيو 2017. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيينه بعد ترشيحه من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش. في أبريل 2021 ، أكدت الجمعية العامة تعيينه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات تبدأ في يونيو 2021.

و شتاينر هو أيضًا نائب رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، التي تضم 40 كيانًا من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعمل على دعم تنمية مستدامة.

رائدًا عالميًا في مجال التنمية المستدامة 

على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود ، كان آخيم شتاينر رائدًا عالميًا في مجال التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والتعاون الدولي. لقد عمل بلا كلل لمناصرة الاستدامة والنمو الاقتصادي والمساواة للفئات الضعيفة ، وكان مدافعًا قويًا عن أهداف التنمية المستدامة.

قبل انضمامه إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان مديرًا لمدرسة أكسفورد مارتن وزميلًا أستاذًا في كلية باليول بجامعة أكسفورد. 

عمل  شتاينر في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة ، حيث نظر في التحديات العالمية من منظور إنساني وتنموي، كما قاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2006-2016) ، لمساعدة الحكومات على الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة. كما شغل منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. شغل أخيم شتاينر سابقًا مناصب بارزة أخرى بما في ذلك المدير العام للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ، والأمين العام للجنة العالمية للسدود.

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عاش آخيم شتاينر  وعمل في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. تخرج في الفلسفة والسياسة والاقتصاد (MA) من كلية Worcester ، جامعة أكسفورد وحاصل على ماجستير من جامعة لندن / كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS).

قال شتاينر ـ في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ " أن مفهوم التنمية البشرية يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد الحياة، وهو ما يتجاوز مفهومنا المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على المواطنين وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة.

وأوضح أن التقرير يرصد إنجازات مصر في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان، ضاربا مثلا عن زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من 70.3 سنة في 2010 إلى 72 في 2019.
وأشار إلى أن التحديات والفرص التي يواجهها المجتمع الدولي تعد منعطفا مهما من تاريخنا حيث إن معدلات الفقر زادت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، زادت أوجه عدم المساوة وهو ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية العالمية لأول مرة منذ عام 1990.

وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في مصر وبلدان أخرى.

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