إغلاق مستشفى خاص بطنطا بسبب مخالفة اشتراطات التراخيص .. شاهد

تمكنت لجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالغربية اليوم برئاسة الدكتور حامد محمود وعضوية الدكتور بيشوي سامي و الدكتور أحمد كامل الشيخ بالمرور على مستشفى شهير بطنطا لمتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات الصحية والوقائية المتبعة.

وجرى رصد سلبيات كثيرة بالمستشفى وتم استصدار قرار غلق اداري بجناح العمليات لوجود نقص في تجهيزات غرف العمليات ولمخالفته شروط مكافحة العدوى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لتحسين الخدمات العلاجية للمرضي .



كما تم غلق غرفة الاشعة أيضا بالمستشفى لانتهاء الترخيص وعدم تجديده.

يأتي هذا في إطار الحملة المكبرة التي تقوم بها ادارة العلاج الحر لضبط الشارع الطبي بالمحافظة بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة بالغربية.

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