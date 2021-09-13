عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولون يختطفون طفلة في الغربية وفرق أمنية للبحث عنها وإعادتها

بلاغ من أسرة بالغربية
بلاغ من أسرة بالغربية باختطاف طفلتهم والأمن يشكل فرق لاعادته

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حالة من الرعب والفزع لاختفاء الطفلة "مريم .ج" ١٢ سنة في ظروف غامضة خلال الـ 5 أيام الماضية علي أيدي مجهولين وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه بعدما تلقت الأسرة اتصالات من جهة مجهولين لإعادتها والمساومة مقابل فدية مالية .

تحرير 255 محضرا وغلق وتشميع 47 ورشة ومحلا تجاريا في الغربية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود من والد طفلة تدعى مريم جابر " 12 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يفيد باختفائها يوم الأربعاء الماضي حال عودتها إلي منزل جدتها من إحدي الحصص الدراسية بسنتر للدروس الخصوصية وانقطاع التواصل بها طوال الأيام الأخيرة في ظل تلقي اتصالات من مجهولين للتفاوض معهم .

محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ 614 مشروعا ضمن حياة كريمة بـ زفتى


تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يقوده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مفتش البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة سالمة إلي أحضان أسرتها .


ويواصل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة من جهوده لتحديد موقع اختفاء الطفلة والتأكد من صحة التفاوض من جهه مجهولين مع أسرة الطفلة كنا يتم تفريغ كاميرات مراقبه بموقع اختفائها بشوارع قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز وسرعة إعادتها لأحضان أسرتها .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

امن الغربية اختطاف طفلة الأمن يشكل فرق بحث جنائي لاعادتها أفراد أسرتها

موضوعات متعلقة

تحرير 255 محضرا وغلق وتشميع 47 ورشة ومحلا تجاريا في الغربية

ترشيحاتنا

وزير الشباب يشهد احتفالية زد لتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

ما المدة التي يتم قصر الصلاة خلالها أثناء السفر ..الإفتاء توضح

مقتل 58 معظمهم من الأطفال.. حمى الضنك مرض فيروسي يفتك بـ الهند

أفخم 5 سيارات موديل 2021 في الإمارات .. صور

بينهم عرب.. الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير عاجلة إلي الدول الأوروبية.. ما فحواها؟

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها..عقوبات تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

في حالة صحية حرجة .. تطورات مثيرة في واقعة سجود ممرض لكلب

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ