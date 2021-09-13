مجهولون يختطفون طفلة في الغربية وفرق أمنية للبحث عنها وإعادتها

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حالة من الرعب والفزع لاختفاء الطفلة "مريم .ج" ١٢ سنة في ظروف غامضة خلال الـ 5 أيام الماضية علي أيدي مجهولين وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه بعدما تلقت الأسرة اتصالات من جهة مجهولين لإعادتها والمساومة مقابل فدية مالية .

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود من والد طفلة تدعى مريم جابر " 12 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يفيد باختفائها يوم الأربعاء الماضي حال عودتها إلي منزل جدتها من إحدي الحصص الدراسية بسنتر للدروس الخصوصية وانقطاع التواصل بها طوال الأيام الأخيرة في ظل تلقي اتصالات من مجهولين للتفاوض معهم .



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يقوده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مفتش البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة سالمة إلي أحضان أسرتها .



ويواصل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة من جهوده لتحديد موقع اختفاء الطفلة والتأكد من صحة التفاوض من جهه مجهولين مع أسرة الطفلة كنا يتم تفريغ كاميرات مراقبه بموقع اختفائها بشوارع قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز وسرعة إعادتها لأحضان أسرتها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.