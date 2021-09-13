تحرير 255 محضرا وغلق وتشميع 47 ورشة ومحلا تجاريا في الغربية

شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء في محافظة الغربية، حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية؛ لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 46 شيشة وتحرير 255 محضر متنوع ما بين " 103 عدم ارتداء كمامة، 45 نظافة، 12 بيئة، 56 إشغال، 39 مخالفة مواعيد" بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 8 مراكز دروس خصوصية وتطهير 183 منشأة.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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