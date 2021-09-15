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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد زكريا : جميع الدول تقوم بعمل تقرير سنوي للتنمية البشرية .. فيديو

التقرير
التقرير

قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 ، إن تقرير التنمية البشرية يعتبر واحد من اهم التقارير التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مؤكدا ان البرنامج الإنمائي يقوم بعمل تقرير سنوي دولي عن حالة التنمية البشرية في جميع دول العالم .

وأضاف خالد زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن جميع الدول تقوم بعمل تقرير سنوي للتنمية البشرية فيها ، مؤكدا ان مصر علي مدار الـ10 سنوات الماضية لم تصدر هذا التقرير لافتا ان هذه التقارير تكون محايدة  .


وأوضح خالد زكريا ، أن الفريق البحثي عمل علي مدار اكثر من عام للانتهاء من المعلومات الخاصة بالتقرير لافتا الي ان التوصيات الواردة في التقرير صادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كي تأخذ بها الحكومة المصرية للاستمرار في عملية التنمية .

 

راندا أبو الحسن: السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات كورونا

 

قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر إن هناك رؤية 2030 بالتنمية المستدامة العالمية وأجندة افريقيا 2063 و توافق  استشرافا بالمستقبل، فيستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية.

وأضافت راندا أبو الحسن خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تلك خطوات الحق فى التنمية تشمل تعزيز التمويل للتنمية وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموى السليم والتوسع فى التحول الرقمى وتسريع وتيرته فى الخدمات العامة والمالية وتطوير المؤسسات التنفيذية، لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها، كاشفة أن السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت راندا أبو الحسن، إلى أنها تتقدم بتهنئة خالصة للوزيرة هالة السعيد لقيادتها القديرة لعملية اعداد هذا التقرير، وتقدم الشكر أيضا للدكتورة مايا مرسى بسبب مجهودها الكبير فى تجهيز وإقرار هذا التقرير.

وأعلنت راندا أبو الحسن عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان برنامج المسار وذلك لتنفيذ الاليات المقترحة فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021.

وأعربت عن أصدق مشاعر الحب والتقدير للدولة المصرية وقيادتها وشعبها العظيم، وذلك بعد 5 سنوات من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، معقبة "شرفتنى خدمتكم جميعا".

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