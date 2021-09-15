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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد صديق: تطوير العشوائيات نقلة حضارية وحق يتم رده لأصحابه

العشوائيات
العشوائيات

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الأشخاص الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى أماكن أخرى؛ يتحركون بأمان عن السابق، ولا يشعرون بالخوف على أبنائهم من النزول في الشوارع. 

 

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أقوى حقوق الإنسان؛ هي الراحة النفسية، لافتا إلى أن ما حدث من تطوير للمناطق العشوائية؛ هو نقلة حضارية. 

 

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تطوير العشوائيات هو حق لهؤلاء المواطنين وكان لا بد من رده في ذلك الوقت. 

  

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، استمرار نقل الأسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة بالزعفرانة، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة"، وإخلاء وإزالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة برأس غارب، حيث تم الانتهاء من نقل 171 أسرة من ملاك ما قبل عام 2006، و52 أسرة من ملاك ما بعد 2006 ، ليبلغ إجمالي الأسر التي تم نقلهم  إلى بديل العشوائيات 223 أسرة.

 


وأكد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، على استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة ( عشش البلد )، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضة)، مشيراً الى أن تنفيذ الخطة العامة للدولة  يشمل القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات .

 

تمهيد الطرق بقرية الزعفرانة

وتنفيذ لتكليفات اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، بإجراء اعمال النظافة وتمهيد الطرق  بقرية  الزعفرانة وإزالة ورفع مخلفات البناء، قام رئيس قرية الزعفرانة باستكمال  العمل بتمهيد وتسوية الأرض  وعمل تربة زلطية تربط الطريق السريع وحتى  مبنى التراسل الدولي الجديد وكذا تسوية وتمهيد الأرض بمحيط المبنى .

وأشار إلى أنه جارى  استكمال أعمال رفع جميع مخلفات المباني على مستوى القرية.

 

الراحة النفسية نقلة حضارية الاماكن العشوائية التنمية الحضرية تطوير العشوائيات

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