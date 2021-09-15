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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تستكمل حملتها للترويج السياحي بفيديو عن محافظة الأقصر

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام شهر سبتمبر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الوزارة، منذ قليل، مقتطفات وفيديو ترويجياً قصيراً على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة الأقصر.

 

وجاءت هذه الحملة للترويج السياحي للمحافظات المصرية وتستمر لمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

 

محافظة الأقصر:

تذخر محافظة الأقصر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية حيث تعتبر أكثر المدن في العالم التي تضم آثاراً خالدة وعريقة.

ومن أهم الآثار الموجودة بها معابد الكرنك ومعبد الأقصر والذي يقع بينهما طريق الكباش، وهناك معبد هابو، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الرامسيوم، ومقابر وادي الملوك والتي من أهمها مقابر توت عنخ آمون وتحتمس الثالث ورمسيس السادس، إلى جانب مقابر وادي الملكات حيث المقبرة الرائعة لنفرتاري، بالإضافة إلى مقابر القرنة وما بها من مقابر للأشراف، ومقابرالعساسيف، وكذلك دير المدينة حيث توجد مقابر من أعدوا مقابر الملوك ومن أشهرها مقابر: سن نجم، باشدو، نخت آمون.

ومن أشهر الآثار القبطية بها دير الشايب، دير الشهداء.

ومن أشهر الآثار الإسلامية الجامع العتيق، الجامع العمري، ومسجد أبو الحجاج، ووكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا والتي افتتحها وزير السياحة والآثار في أغسطس الماضي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها.

 

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الأقصر محافظة الاقصر الاثار

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